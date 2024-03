Zapata a Dazn | «Felice per la doppia cifra | ora testa al Monza»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Duvanha parlato così adopo Udinese-Torino, ecco il commento del colombraino ai margini del match Un entusiasta Duvanha commentato così la vittoria di questo pomeriggio. Udinese-Torino ha visto proprio il timbro del colombiano portare in vantaggio i sabaudi (prima del raddoppio a forma Vlasic). Così adopo il triplice fischio. UDINESE-TORINO – «Era una partita difficile, l’abbiamo affrontata in maniera positiva fin dall’inizio. Abbiamo sfruttato subito gli spazi e capito bene come colpire l’Udinese. Per fortuna abbiamo portato a casa i tre punti».– «Mi ricordo bene il periodo vissuto ad Udine, è stato importante per la mia carriera. Laè un bel traguardo personale ma l’importante è che oggi ...