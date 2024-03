Xavi | «L’Atletico Madrid arriva da una ‘guerra’ Dimostrata una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024)ha fatto riferimento alla partita tra Atleticoe Inter in conferenza stampa. Il tecnico del Barcellona l’ha definita una. SQUADRA FORTE ?domani sfideràdi Simeone. L’allenatore del Barcellona è ritornato sul match contro l’Inter: «Emotivamente, entrambe le squadreno molto bene alla partita dopo la qualificazione ai quarti di Champions League.ha avuto una guerra fisica importante e una giornata in meno. E’ grande squadra, lo ha dimostrato l’altro giorno, ancora di più con i propri tifosi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...