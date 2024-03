WWE | Ufficiale anche LA Knight vs AJ Styles a Wrestlemania

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 16 marzo 2024) Nella serata di ieri, Smackdown ha visto una quantità di annunci spropositata. Già detto della sfida tra gemelli e dello US Title Match, dopo un altro attacco alle spalle del Phenomenal One, è stato confermato che LAsfiderà proprio AJXL, in un incontro a tinte TNA. L’incontro, che arriva ormai dalle diatribe pre-Royal Rumble, passando per Elimination Chamber, potrebbe però essere modificato con l’aggiunta di una stipulazione speciale secondo alcuni rumor. Una sfida senza nulla in palio per rilanciarsi, con due performer esclusi dalle parti alte della card che cercano, tramite questo feud, di risalire nelle gerarchie.