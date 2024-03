WWE | Mercedes Moné è stata molto vicina al ritorno nella compagnia

(Di sabato 16 marzo 2024) Stando a quanto trapelato dalle parole di Jeremy Lamber del Fightful Select,in stretto contatto con la WWE per un suo possibile. Una persona(Keven Undergargo ndr) ha dichiarato:“Alcuni mesi fa abbiamo ricevuto una chiamata dal suo vecchio luogo di lavoro e hanno specificato di rivolerla. Hanno effettuato un offerta generosa, lo stesso ha fatto in pronta risposta la AEW motivo per il qualesi è fermata a pensare per poi fare quella che ha ritenuto essere l’offerta migliore per lei.” Undergargo ha poi continuato:“Sinceramente sono stato d’accordo con lei, non si tratta dei soldi, ma dell’opportunità, la creatività e l’aiuto mentale. E’ bello sapere di ...

Mercedes Monè è la wrestler più pagata dopo l’approdo in AEW

