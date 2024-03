WWE | Legado del Fantasma elimina LWO dal torneo per il 6-pack Ladder Match di WrestleMania XL

(Di sabato 16 marzo 2024) Questa notte a Friday Night Smackdown! si è svolto il primodi qualificazione delannunciato lunedì scorso a Raw da Adam Pearce e Nick Aldis. Dopo unmolto combattuto, Angel e Berto (Del) hanno sconfitto Cruz Del Toro e Joaquin Wilde (LWO) nel primo incontro di qualificazione valido per il 6-, con in palio i Titoli di Coppia Indiscussi della WWE, che si terrà aXL. LDF affronterà Pete Dunne e Tyler Bate la prossima settimana a SmackDown.

Dos equipos clasificados en el torneo de parejas de Wrestlemania 40

Los dos primeros equipos de la marca azul de Smackdown se clasificaron ayer en la primera ronda del torneo de parejas para luchar en un ladder match de seis equipos en Wrestlemania 40 con los títulos ...planetawrestling

WWE anuncia parte de la cartelera del episodio de SmackDown del 22 de marzo: Durante la retransmisión del último episodio de Friday Night SmackDown , WWE anunció parte de la cartelera del show de la marca azul de la semana que viene, que contará con varios atractivos, ...solowrestling.mundodeportivo

Reporte WWE Smackdown 3/15 – The Rock ofrece concierto; Bayley atacada por Damage CTRL: Resultados de lo sucedido en la noche del viernes desde Memphis. The Rock es el primero en hacer su entrada en Friday Night SmackDown. "Normalmente, The Rock aparece aquí para hacer arder al público, ...prwrestling