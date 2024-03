WWE | Iyo Sky sfida Naomi per il prossimo episodio di SmackDown

(Di sabato 16 marzo 2024) Durante l’diandato in onda ieri notte su FOX,ha tentato di salvare Bayley dall’attacco delle Damage CTRL. Il gesto, per quanto nobile, è stato però vano a causa della forza e presenza numerica della stable in netta superiorità. Nonostante Iyo e socie l’abbiano avuta vinta, nel backstage Sky ha lanciato laproprio aper ildello show blu, quello previsto per venerdì 22 marzo. Iyo Sky & Dakota Kai #Lowdown segment after Friday Night!!Iyo Sky challengingto a match next week on March 22nd at Milwaukee, Wisconsin. pic.twitter.com/r65PesqY0I— BayleyWrestling (@BayleysIdiots) March 16, 2024

