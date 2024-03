WWE | Faccia a faccia tra Roman Reigns e Cody Rhodes a Smackdown settimana prossima | pioggia di annunci anche per Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 16 marzo 2024)dida parte della WWE ieri notte a, parte due. Non solo i tre nuovi match confermati per Wrestlemania XL mauna succosissima, che partirà lunedì notte a Raw. A farla da padrone i match di qualificazione al 6-Pack Ladder Match per i titoli di coppia, con il Judgment Day che scoprirà tutti i suoi avversari per lo Showcase of Immortals entro sabato prossimo. Ma andiamo per gradi. Sami e GUNTHER sul ring a Raw, la classica firma del contratto in arrivo E’ stato infatti confermato, andando in ordine cronologico, che a Raw si terrà la firma del contratto per l’Intercontinental Championship Match di Wrestlemania XL: dopo la vittoria nel Gauntlet Match di lunedì scorso, Sami Zayn sarà sul ring insieme al Ring General GUNTHER, per sancire ufficialmente la ...