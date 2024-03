World Series di Nuoto Paralimpico | l’Italia ancora padrona del Medagliere | fa 12 allori

(Di sabato 16 marzo 2024) Lignano, 16 marzo 2024 – Mentre è in svolgimento la terza giornata a Lignano, dellediha in bacheca 12 medaglie ed è prima nella Classifica per Nazioni (5 ori, 5 argenti e 2 bronzi, messi al collo tra la prima e la seconda giornata di gare). Ieri è stata un’altra giornata di successi. Gli Azzurri hanno vinto 3 ori sui 6 in palio nella categoria Senior. Nel programma del 15 marzo, le finali dei 50 rana, 200 stile libero e 50 stile libero. Di seguito, il racconto di finp.ittanta Italia alle CITI2024 con gli Azzurri che vincono 3 ori sui 6 in palio oggi nella categoria senior. Il programma gare ha visto le finali dei 50 rana, 200 stile libero e 50 stile libero. Francesco Bocciardo, classe S5 ...

L'azzurro trionfa in Tasmania. Podio sfiorato per Gianluca Valori e Anna Barbaro ROMA - Giovanni Achenza (PTWCH1, Fiamme Azzurre) trionfa in Tasmania (Australia) vincendo la medaglia d'oro nella ... (ilgiornaleditalia)

Se vuoi iniziare ad entrare nel mondo della next gen, questo è il momento migliore per farlo. Su Mediaworld trovi in offerta l’ Xbox Series X ad un prezzo davvero stracciato I videogiochi, una ... (tuttotek)

Nuoto: World Series a Lignano

Ancora tanta Italia alle CITI World Series 2024 con gli Azzurri che vincono 3 ori sui 6 in palio oggi nella categoria senior. Il programma gare ha visto le finali dei 50 rana, 200 stile libero e 50 st ...incodaalgruppo.gazzetta

World Triathlon Para Series, Achenza d’oro a Devonport: ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Achenza (PTWCH1, Fiamme Azzurre) trionfa in Tasmania (Australia) vincendo la medaglia d’oro nella 2024 World Triathlon Para Series Devonport. Podio sfiorato invece per Gian ...padovanews

Mobil 1 Marks 50th Anniversary with Celebratory Racing Liveries Throughout 2024 Motorsports Season: Mobil 1 will showcase specially designed full-car wraps and icons, created in collaboration with teams in IMSA, WEC, Formula 1, NASCAR, NHRA, MotoGP and more (ANSA) ...ansa