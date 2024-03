William furioso per l’assenza di Kate | spunta un nuovo retroscena sulla Principessa | “Impatto su mente e fisico”

(Di sabato 16 marzo 2024)unche ha fatto infuriare. Sarà questa la sconvolgente verità che si vuole nascondere? Dopo settimane di assenza in pubblico della futura Regina Consorte della Royal Family, continuano a circolare le ipotesi più disparate. Le ragioni reali non sono ancora state rivelate da Buckingham Palace ma i recenti avvenimenti sembrerebbero poter supportare anche questa verità proveniente dagli Stati Uniti.del Galles Catherine -Credit Instagram@middleton royal -Cityrumors.itOltreoceano, infatti, il Principe e ladel Galles sono molto famosi e conosciuti come gli anti Sussex. Spesso anche protagonisti di programmi comici, nelle ultime ore è stato proprio il comico ...

Corona furioso contro Berlinguer: "Pagliacciata indegna di un programma"

Solo "gossip, pagliacciate indegne di una trasmissione televisiva". Mauro Corona sbotta con Bianca Berlinguer nel consueto duetto tv ...iltempo

William e Camilla si alleano contro Harry: le mosse per cancellarlo per sempre dalla famiglia - Abruzzo Cityrumors: Nell'ultimo periodo Re Carlo si è sottoposto al trattamento per il brutto tumore che l'ha colpito. Attualmente le sue condizioni di salute sono non sono incoraggianti. Tant'è vero… Leggi ...informazione

Kate Middleton, come sta davvero Il team della Principessa furioso per le teorie in giro sui social: Le speculazioni sulla situazione di salute di Kate Middleton continuano: a palazzo sono tutti furiosi per quello che sta succedendo fuori. Sono settimane che è stata pubblicata la comunicazione uffici ...informazione