Whatsapp mette la salvaguardia dei dati al primo posto | quale funzione sta testando

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 16 marzo 2024)ladeial: quali novità sta? Tutti i dettagli sulle novità dell’applicazione. Di recente,ha distribuito un aggiornamento significativo attraverso il Google Play Beta Program, portando la versione a 2.24.6.20. Nuovo aggiornamento per l’app di messaggistica più famosa del mondo – (Cityrumors.it)Ma cosa c’è di nuovo in questo aggiornamento?sta introducendo unadi blocco dell’app migliorata, disponibile per alcuni beta tester.: tutti i dettagli della novità È chiamata “Blocco dell’app”, questaè attualmente in fase di roll-out. Ciò ...