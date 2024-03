Westminster | basta ladies and gentlemen | l' ultima follia del politicamente corretto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Rivolgersi a un uditorio con il vocativo “signore e signori” non è più ammesso all'Università di, in Inghilterra. Il personale docente è già stato avvisato tramite circolare interna, con la quale si avverte che pronunciare in aula le parole “and” può offendere gli studenti non-binari. Cioè non eterosessuali. Le formule di cortesia ormai si possono definire contro-rivoluzionarie. Non perché siano un retaggio del passato sessista, ma in quanto la loro scomparsa ha come effetto il tribalismo, secondo Plinio Corrêa de Oliveira. Oppure porta al dominio dell'emotivismo, che secondo Alasdair MacIntyre è la sostituzione del giudizio morale basato sulla ragione con la preferenza verso quanto mi fa “stare bene”. Portando il concetto alle sue estreme conseguenze, si può anche postulare che, se un serial killer trova ...