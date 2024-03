Weelchair Curling | ai Mondiali di Doppio l’Italia conquista la medaglia di bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024) Gangneung, 16 marzo 2024 – A Gangneung (Corea del Sud) si sono conclusi idimisto di wheelchairha partecipato all’appuntamento, dipanatosi nell’arco di sei giornate, con il binomio dell’Albatros Trento composto da Orietta Bertò e Paolo Ioriatti. Il tandem è stato seguito in loco dal tecnico Roberto Maino e dalla fisioterapista Barbara Giacché. Gli azzurri hanno recitato un ruolo da protagonisti, superando la fase a gironi con quattro vittorie in sei partite. Il bilancio ha consentito loro di chiudere il Gruppo B al secondo posto, dietro solamente agli Stati Uniti, ma davanti a Inghilterra, Finlandia, Svizzera, Canada e Slovenia. Si è dunque guadagnata la qualificazione ai play-off. Nei quarti di finale, la coppia tricolore ha affrontato la Slovacchia, vincitrice del Gruppo C. La ...