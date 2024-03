Voto Russia tra bombe | tensioni | proteste

(Di sabato 16 marzo 2024) 8.00 Secondo giorno di presidenziali in, destinate a riconfermare Putin per un quinto mandato. Ieri,carico di tensione.Alanche le regioni ucraine annesse da Mosca.A Kherson è esplosa una bomba davanti a un seggio.di Kiev su quelli di Kakhovka e Brilevka, con persone ferite. Attacchi anche nella regione russa di Belgorod. Ininchiostro nelle urne in 5 seggi. Una 70enne ha incendiato una cabina elettorale, e a San Pietroburgo 20enne ha cercato di lanciare una molotov in un seggio.Diversi gli arrestati.

