Volley | quarti Playoff Superlega 2023 2024 | Piacenza risorge dalle ceneri | vince al tie-break su Milano ed è 2-1 nella serie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Con una prova di cuoreriesce a risalire da una situazione semi disperata, annulla tre match point nel corso del quarto set e al tie-(25-22, 23-25, 17-25, 31-29, 15-12) riesce a imporsi suin gara-3 delladidi finale deidimaschile. Per la prima volta nel corso dellaviene rispettato il fattore campo eè in vantaggio 2-1 con gara-4 da giocare ora in trasferta. Un match dai due volti, o forse anche più. Padroni di casa in controllo per un set e mezzo, poi un momento di black-out cambia totalmente il match ela ribalta fino ad avere l’occasione di chiuderla. Ma ...