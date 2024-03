Volley L’Upc Sdh in risalita ospita Foligno Vp Caniccia | c’è l’ostacolo Trestina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Si entra nell’ultimo terzo della stagione nei campionati nazionali di pallavolo. E le versiliesi ci arrivano col vento in poppa, forti di un avvio di 2024 da applausi. Serie B. Nel girone F del campionato maschile, l’Unione Pallavolo Camaiorese sta continuando a risalire la classifica. La 19ª giornata apparecchia uno scontro da non fallire per i biancoblù, che domani alle 18, al ’PalaCamaiore’,no Italchimici(arbitrano Pazzi-Ricchi): settima contro nona, con una forbice di soli due punti a separarle. Serie B2. Sfida abbordabile, almeno sulla carta, per il sorprendente Vp Canniccia nella 19ª giornata del girone G femminile. Le seravezzine, in serie positiva da otto partite (l’ultima sconfitta risale al 9 dicembre a Calenzano) e seconde in classifica alla caccia della capolista Arezzo, oggi alle 18no ...