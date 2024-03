Volley femminile | negli anticipi della 25ma di A1 Milano batte Firenze ma rischia di perdere Orro! Casalmaggiore ci crede

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Vittoria amara, nel sabato zeppo digiornataserie A1, per l’Allianzche, nel finale del match con Il Bisonte, a successo praticamente già acquisito, deve registrare l’infortunio alla caviglia destrasua alzatrice Alessiae dunquedi dover affrontare la trasferta di Istanbul con la palleggiatrice di riserva, Vittoria Prandi e senza alternative in panchina. Un colpo durissimo per il club milanese, nel momento decisivostagione ma è bene attendere il verdetto dei sanitari prima di fasciarsi la testa, anche se l’infortunio è apparso piuttosto serio. Vince e continua a convincereche proverà fino in fondo ad agganciare la zona ...