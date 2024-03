Volendam-AZ Alkmaar domenica 17 marzo 2024 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 16 marzo 2024) Il fanalino di codaha ben poche speranze di salvarsi dovendo recuperare almeno sette punti in nove giornate, ma ci proverà fino a quando la matematica non lo condannerà. L’AZinvece punta come minimo a consolidare il quarto posto, restando magari pronto a cogliere il Twente in fallo avendo anche lo scontro diretto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Twee gewonden bij steekincident in Alkmaar - Bij een steekincident in de Appelsteeg in Alkmaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee personen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden.ad.nl

AFC’34 komt sterk uit de startblokken tegen tandeloos JOS Watergraafsmeer en boekt ruime zege - De opmars die AFC’34 na de winterstop heeft ingezet, heeft een vervolg gekregen in het thuisduel met JOS Watergraafsmeer. De Alkmaarders staan inmiddels op een derde plek met minder verliespunten dan ...noordhollandsdagblad.nl

Spelersprofiel Gijs Smal; 'Linksback mondeling akkoord met Feyenoord' - Gijs Smal lijkt de eerste zomeraanwinst van 2024 te worden voor Feyenoord. De vleugelverdediger speelt momenteel nog bij FC Twente, maar gaat een binnenlandse transfer maken. Volgens Fabrizio Romano ...voetbalflitsen.nl