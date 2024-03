Vogliono sbianchettare la Cappella Sistina | è “bianca” e “patriarcale”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 16 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha esordito commentando le follie politicamente corrette che hanno preso nel mirino laed il celebre “Ladies and Gentlemen”: “Allora ragazzi io davvero non ne posso più. Sono sull’orlo di un precipizio. Sono sull’orlo di una crisi di nervi assoluta. Ho sentito da qualche parte che una scrittrice americana, che ha anche un grande seguito nelle comunità femministe di sinistra, dice che laè razzista. «Il Dio è rappresentato come un suprematista bianco, così come la creazione di Adamo, Dio è bianco, Davide è bianco e gli angeli sono bianchi. La perfetta convergenza della supremaziae del patriarcato». Il capolavoro di Michelangelo definito come larazzista. A ...