(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Sono "soprattutto donne" e l'ultimo figlio lo hanno avuto molto tardi. Sono cresciuti e invecchiati a cavallo fra un mondo antico e il benessere portato dalla modernità. In comune hanno "unaattiva", trascorsa perlopiù "in zone di collina e di montagna". Nei loro piatti c'è "poca carne e tanti ortaggi dell'orto di

I super centenari sono donne e abitano al Nord. "Più welfare o rischiamo dietrofront"

Se i centenari del passato si possono definire 'spontanei', i centenari di oggi lo sono grazie a un nuovo stile di Vita, più sano e più attento all'alimentazione e all'attività fisica. L'Eldorado ...adnkronos

Vita da centenari nella Zona blu. Caccia ai segreti della longevità: Il racconto della demografa Graziella Caselli che li ha studiati per anni: 'Fra gli over 100 una 'valanga rosa''. Ecco cosa mangiano e come vivono i super anziani. 'Dagli studi emerge una trasmissione ...adnkronos

