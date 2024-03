Vita da centenari nella Zona blu. Caccia ai segreti della longevità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 16 marzo 2024) Il raccontodemografa Graziella Caselli che li ha studiati per anni: "Fra gli over 100 una 'valanga rosa'". Ecco cosa mangiano e come vivono i super anziani. "Dagli studi emerge una trasmissione per via materna, ma anche la bassa mortalità cardiovascolare e l'effetto positivo del benessere economico esanità per tutti" Sono "soprattutto