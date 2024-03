Visti da Vicino | le follie dell’amore e dell’età

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 16 marzo 2024) Bergamo. La follia è lo stato mentale con il quale si possono identificare gli ultimi due documentari in concorso al Bergamo Film Meeting nella sezioneda. Venerdì 15 marzo, per l’ultima volta in questa edizione, la neonata Sala dell’Orologio ha ospitato gli ultimi due lungometraggi, entrambi provenienti dal Nord Europa. Di rumore e passione è fatto “Megaheartz” di Emily Norling (2023). “Esiste l’amore senza follia?” è la domanda che si pongono le quattro protagoniste, che raccontano storie simili nelle quali il forte sentimento sconfina pericolosamente verso la soglia della pazzia. La regista e le telefonate con la nonna, Emma ossessionata dall’ex amante Ernie (che la vuole ad Ibiza), Sofie che si aggrappa ai ricordi, l’artista Jacqueline che si muove tra riabilitazione, opere pittoriche e Grand Hotel. “Come ricomincio la mia vita?” si ...