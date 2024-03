Vis-Cesena | un gemellaggio speciale tra ipovedenti Noi | uniti in tribuna a tifare Con il cuore si può vincere»

(Di sabato 16 marzo 2024) Ci sono storie che restituiscono il vero valore del calcio, che è amicizia, sportività, condivisione, al di là dei colori e della propria squadra del, anzi attraverso le rispettive passioni. E’ quanto insegnano Luca Bartolucci e Marco Mirri, due tifosi, il primo della Vis il secondo del, che domani saranno insieme inal "Benelli", così come accaduto all’andata al "Manuzzi" dove Mirri ha ospitato il collega pesarese con grande spirito di accoglienza. Un gesto che sarà ricambiato domani da Luca, il giovane tifoso ipovedente della Vis a cui ogni domenica il papà racconta la partita in diretta nellaPrato perché "la Vis è qualcosa che mi emoziona", aveva spiegato Luca. Domani l’emozione sarà doppia perché il vissino e ilte siederanno ...

