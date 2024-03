Vis | Banchieri esorcizza il fantasma Cesena | Loro fortissimi | ma tutto può succedere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Una partita terribilmente complicata ma non per questo impossibile. Lo ha ribadito ieri misterin sede di conferenza di presentazione di Vis-, in programma domani alle 20,45 al "Benelli". Mister, come ha visto la squadra in settimana? "L’ho vista allenarsi con dedizione, impegno, passione, cosciente che bisogna fare punti per arrivare al nostro obiettivo. Abbiamo preparato la partita guardando avanti" Su quali aspetti ha lavorato in particolare? "Su quello mentale, dobbiamo avere molta fiducia in noi stessi perché se siamo arrivati fino a qui, ad avere 33 punti, è perché ci abbiamo creduto e abbiamo dato il massimo cercando di sudare la maglia come accaduto ad Arezzo fino all’intero recupero. Questo è lo spirito che deve avere la Vis Pesaro". Come colmare la differenza di punti e valori che c’è con il? ...