Virginia Raffaele sta con Checco Zalone? | esplode il gossip | “Lui ha lasciato la compagna”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 16 marzo 2024)sono una coppia? A lanciare l’indiscrezione è stato il portale DillingerNews che ha così scritto: “Per l’attoresembra che ci siano delle importanti novità non tanto da un punto di vista della carriera, quanto, piuttosto, nel nome dell’amore“. Un amore che si chiamerebbe. Lo avrebbero scoperto tramite l’acquisto di due case da parte di: una a Bari nel solito palazzo in cui abitava prima, una a Roma. “Sappiamo con certezza cheè residente in Puglia, per l’esattezza a Bari e che ha due figlie con quella che ad oggi possiamo chiamare ex, perché non si è mai voluto sposare. Sembra che lo showman ...