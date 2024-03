Violenza sessuale su due bambine. Condannato imprenditore 40enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Molestava sessualmente duedi 11 anni. E’ statoieri a 3 anni e sei mesi di reclusione persu minorenni. Una di loro era la figlia della compagna e su di lei ha usatoa sfondodal 2016 al 2018, ricorrendo a vari modi anche con videochiamate a sfondo erotico. L’altra bambina era l’amichetta, che una volta sola ha avuto le molestie dell’uomo perché se l’è trovata in casa. Tutto questo, è stato dibattuto ieri in un processo a Pesaro con rito abbreviato avanti al gup Antonella Marrone. Sul banco degli imputati c’era unedile di quarant’anni, di origine albanese, residente a Fano, di cui non facciamo il nome per non far riconoscere le vittime, che attraverso l’avvocato Gianluca Sanchini ha negato ogni ...