VIDEO Lisa Vittozzi vince anche l’inseguimento a Canmore | riviviamo l’impresa dell’azzurra

(Di sabato 16 marzo 2024)bissa il fantastico successo della sprint e si imponeneldi, completando un back-to-back fondamentale in ottica classifica generale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi canadesi l’azzurra ha saputo esaltarsi, gestendo in maniera impeccabile la pursuit con il pettorale n.1 e trionfando in solitaria davanti a quattro francesi. La campionessa mondiale in carica dell’individuale ha fatto la differenza con la precisione al poligono (19/20, l’unico errore nell’ultima serie in piedi), respingendo al mittente i ripetuti tentativi di rimonta delle transalpine Lou Jeanmonnot e Julia Simon, che hanno poi chiuso rispettivamente in seconda e quarta piazza. Il podio odierno è stato completato al terzo posto da Justine Braisaz-Bouchet, ma le tre francesi ...