VIDEO | Anche quest’anno la WWE celebra il suo 3 | 16 Day

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 16 marzo 2024) Come ogni 16 marzo,oggi la World Wrestling Entertainment sceglie dire il giorno dedicato a Steve Austin il 3:16 Day. Come visibile qui sotto, troviamo unacompilation con tutti i migliori momenti dedicati a “Stone Cold” e alla sua leggendaria carriera vissuta in WWE. Kick off your 3:16 Day with a collection of “Stone Cold” @steveaustinBSR's best Stunners!: pic.twitter.com/d1sssBT8bp— WWE (@WWE) March 16, 2024