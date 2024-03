Viaggio in Barbagia e Ogliastra | tra le 5 Zone Blu del mondo dove la gente vive più a lungo e meglio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 16 marzo 2024) Solo 5 aree nelsono considerateBlu, ovvero luoghi con la più alta concentrazione di centenari. E tra questi ce n'è uno anche in Italia: i paesi montani dellae dell’, in Sardegna, oltre alle isole di Okinawa in Giappone, Ikaria in Grecia, alla penisola di Nicoya in Costa Rica e alla comunità di Loma Linda in California. Lo studio demografico sulla longevità umana, attribuito a Gianni Pes e Michel Poulain, fu pubblicato sulla rivista Experimental Gerontology ed indicava una mappa con una serie di cerchi concentrici blu in prossimità dellecon la più alta longevità. Tra cui appunto Tiana, Ovodda, Gavoi, Fonni, Mamoiada, Orgosolo, Oliena e la stessa Ollolai nelladi Ollolai e Strisaili, Arzana, Talana, Baunei, Urzulei e Triei ...