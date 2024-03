Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024)DEL 16 MARZOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD, PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE; SULLA STESSA DIRAMAZIONENORD RICORDIAMO CHE FINO ALLE 21 DI STASERA SARA’ CHIUSO PER LAVORI PROPRIO LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI PER IL TRAFFICO DIRETTO A; E SEMPRE PER LAVORI NEI PRESSI DI SETTEBAGNI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; RESTIAMO SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ...