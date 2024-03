Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024)DEL 15 MARZOORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA PONTINA: CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI APRILIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. A SANTA MARINELLA, DA OGGI AL VIA I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO SAN GIUSEPPE: NUMEROSI GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO, CON LUNA PARK, MERCATINI, AREE RISTORO E MUSICA DAL VIVO: FINO AL 24 MARZO A PARTIRE DALLE 7 E FINO A CESSATE ESIGENZE ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZA TRIESTE, VIA DELLA LIBERTA’ E ALTRE VIE E PIAZZE COMUNALI. SULLA LINEA FERROVIARIA-CIVITAVECCHIA, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE ...