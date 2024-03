La sfida tra Slavia Praga e Milan, in scena alle 18.45 all'Eden Arena della capitale della Repubblica Ceca, vale per il ritorno degli ottavi... (calciomercato)

Via libera dagli ambasciatori dei 27 Paesi Ue alla direttiva europea sulla due diligence per la sostenibilità delle aziende . Lo ha annunciato su X la presidenza belga dell'Ue. Gli ambasciatori hanno ... (quotidiano)

Battipaglia, niente manutenzione a via Serroni Alto: indaga la Procura

Via Serroni, che si snoda proprio nel quartiere alto della città, anche nelle ultime settimane, è stata spesso teatro di gravi sinistri. Il più grave di tutti fu quello che avvenne nel settembre del ...ilmattino

Aggredì un carabiniere in strada. Assolto il detenuto a processo: "Non fu evasione dai domiciliari": Si è chiuso ieri in tribunale il primo capitolo per l’uomo che trovò la sua ex insieme a un militare dell’Arma. Per il giudice, la sosta per picchiare il militare non è considerabile come una violazio ...ilrestodelcarlino

“Via dai programmi scolastici Grass e Wojtyla, stop ai compiti agli studenti under 15”. Fa discutere la riforma della scuola in Polonia: Le mosse del premier, Donald Tusk, di rivedere i programmi scolastici ha sollevato un vivace dibattito in Polonia e oltre. La decisione, annunciata dal governo neoeletto, punta a un "massiccio snellim ...orizzontescuola