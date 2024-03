Verso uno stato Etico e totalitario | la fine della democrazia e l’affermazione del pensiero unico

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 16 marzo 2024) Si definiscequella forma istituzionalizzata dai filosofi Hobbes e Hegel in cui l’istituzione statale è ilultimo a cui dovrebbero tendere le azioni dei singoli per la realizzazione di un bene-universale. Nel tempo tuttavia il concetto diha assunto composizione diversa ed è arrivato oggi ad assumere una dimensione totalitaria: in cui il bene ed il male sono il risultato di un’imposizione indipendente da quello che dovrebbe essere il contratto di base trae cittadini. Il metodo contrattualista Thomas Hobbes viene considerato il padrefilosofia politica moderna con la sua presa di distanza dalla riflessione del mondo classico sulla socialità e politica dell’uomo. Hobbes inaugura il metodo contrattualista dove gli uomini ...