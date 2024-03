Verona | Baroni | “Milan in un grande momento | non basterà la miglior partita”

(Di sabato 16 marzo 2024) Marco, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A

Marco Baroni , tecnico del Verona , ha parlato in conferenza stampa in vista del Milan, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A (pianetamilan)

Hellas Verona, Baroni:”Dobbiamo andare a duemila all’ora”.

Visualizzazioni: 107 Hellas Verona: Mister Marco Baroni ha presentato il match di domani alle ore 15.00 contro il Milan di Stefano Pioli in conferenza stampa Di seguito le parole di Marco Baroni in c ...calciostyle

Il "napoletano" Folorunsho in Nazionale, Baroni: "Sapete come si è creato la chiamata": Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato anche della convocazione in Nazionale di Folorunsho, talento di proprietà del ...areanapoli

Baroni CARICA IL Verona: "SERVE LA NOSTRA MIGLIOR PARTITA": Il Verona, dopo un mercato difficile a gennaio, sta stupendo tutti. E vuole continuare a farlo anche domani contro il Milan: "Dobbiamo centrare la ...sportmediaset.mediaset