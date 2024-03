Vende online divano | ma anzichè incassare versa bonifici 25mila euro su PostePay dei truffatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Ravenna, 16 marzo 2024 - L’attività di indagine messa in campo dai carabinieri della Stazione di Ravenna ha consentito di risalire all’identità dei due presunti responsabili di una truffache ha avuto come ‘vittima’ una 52enne di Ravenna. A seguito della denuncia presentata dalla donna a metà dello scorso settembre è emerso che i due individui (un 38enne e 43enne residenti nella provincia di Parma), scandagliando il web, avevano notato un’inserzione relativa alla vendita di un, pubblicata dalla donna su una nota piattaforma. Dopo aver concordato con la stessa inserzionista la somma dare, i due uomini, fingendosi residenti in Marocco, avevano raggirato la 52enne facendole credere che, prima di ottenere quanto pattuito per la compravendita, la stessa avrebbe dovuto effettuare una serie di ...