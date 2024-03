Vaughan Gething diventerà il primo leader nero in Galles e in Europa

Galles, Vaughan Gething succederà a Mark Drakeford e sarà il primo ministro di colore in Gran Bretagna e in Europa

Lascia a 69 anni la carica di primo ministro del Galles, Mark Drakeford, rimasto in carica per cinque anni. Il suo successore sarà Vaughan Gething, eletto oggi, 16 marzo, a guida del partito laburista

Per la prima volta nella sua storia, il Galles avrà un first minister nero, il primo anche nel Regno Unito.