(Di sabato 16 marzo 2024) Un segno di vita è l'album più bello del cantautore ferrarese. L'abbiamo incontrato e abbiamo parlato di fuochi che bruciano e illuminano, rivoluzioni, bombardamenti eche hanno dentro l': «È nel mio dna prendere posizione, ma chi non lo fa non è complice»

Vasco Brondi: «Scrivo canzoni d'amore ma che parlano di oggi. È arrivato il momento di fare la rivoluzione»

