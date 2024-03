Vasco Brondi e la luce della ragione che illumina il mondo agitato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 16 marzo 2024) Lo si ascolta e viene da dire: questo è un disco primaguerra. La guerra moderna. Speriamo di no, ovviamente. L’album nascosto dentro una copertina rosso vivo è “Un segno di vita” di, il secondo che l’artista attribuisce a sé stesso, una volta concluso il progetto Le LuciCentrale Elettrica che l’ha fatto conoscere e ne ha fatto una personalità di culto, nella sua particolare declinazione dell’autonomia musicale in Italia. E – non ci vuole molto per capirlo – “Un segno di vita” è un lavoro gravemente tempestivo rispetto ai tempi che corrono, nei quali si occupa di iniettare un non comune contributo di lirismo, percorrendo descrizioni e sentimenti amari, spesso dolorosi, a volte tragici, davanti ai quali solo lapuò essere il nostro rifugio. «Siamo pronti per ripartire e ...