Vannacci | “Feltrinelli nasconde il mio libro? E’ censura morale”

Alla Feltrinelli il libro del generale Roberto Vannacci c'è ma non si vede: non si trova tra le ultime novità e neanche tra gli scaffali. Nonostante sia appena uscito sul mercato e... (leggo)

Vannacci, Feltrinelli 'nasconde' il libro: solo online o su richiesta (alla cassa). L'ira del generale: «Mi censurano»

Feltrinelli 'nasconde' Vannacci, nei negozi 'Il coraggio vince' solo su richiesta: 'No comment' dell'azienda. I precedenti di Meloni-Sallusti e Salvini-Giannini Alla Feltrinelli il libro del generale Vannacci c'è ma non si vede: non si trova tra le ultime novità e neanche tra gli sc ...adnkronos

