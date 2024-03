Usa | quelle modifiche ai grandi elettori possono svantaggiare Biden

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 16 marzo 2024) Torniamo a parlare delle presidenziali americane. La distribuzione proporzionale Stato per Stato dei 538(iniziale maiuscola per distinguerli da quelli comuni dato che loro specifico compito è nominare il Presidente) dipende dal numero degli abitanti in base al risultato del Censimento che a tal fine (non solo, invero) ha luogo ogni dieci anni dal 1790. A seguito dell’esito del Census datato 2020, quest’anno (sarà così anche nel 2028) la ripartizione dei predetti ha subito – ovviamente solo negli Stati che hanno presentato significativi incrementi o diminuzioni quanto ai residenti – le seguenti variazioni: California, da 55 a 54 Colorado, da 9 a 10 Florida, da 29 a 30 Illinois, da 20 a 19 Michigan, da 16 a 15 Montana, da 3 a 4 New York, da 29 a 28 North Carolina, da 15 a 16 Ohio, da 18 a 17 Oregon, da 7 a 8 Pennsylvania, da 20 a 19 Texas, da 38 a ...