Usa | nuova grana per Boeing | un aereo è atterrato senza un pannello

L'"intermediario" Messico ha il potenziale per riscrivere, in un senso o nell'altro, i rapporti tra le due superpotenze del pianeta. Tutto o quasi dipenderà da chi, tra Usa e Cina , chi riuscirà ad ... (it.insideover)

E se per dimagrire bastasse un clic? Ozempic, farmaco pensato per i diabetici, è la nuova moda per chi vuole perdere peso in fretta e senza soffrire. Il farmaco promette di risolvere per... (ilmessaggero)