USA 2024 | Pence non sosterrà Trump

(Di sabato 16 marzo 2024) L’ex vicepresidente americano Mikeha annunciato che nonDonaldnelle prossime elezioni USAnonper USAL’ex vicepresidente americano Mikeha affermato che nonDonaldalle elezioni presidenziali di novembre. “Non dovrebbe sorprendere il fatto che quest’anno non sosterrò Donald”, ha detto

Il 2024 sarà l'anno decisivo per le sorti della guerra in Ucraina e potrebbe palesarsi una strategia di uscita statunitense che congelerebbe il conflitto (ilgiornale)

Negli annali delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, erano quasi 70 anni che non succedeva che gli stessi candidati dei due maggiori partiti si affrontassero per due volte consecutive. Ed ... (ilfattoquotidiano)

Boeing 737-800 di United Airlines atterra in Oregon senza un pannello (perso durante il volo): a bordo 139 passeggeri

A gennaio, un "tappo" del portellone si è staccato da un 737 Max 9 e la cabina è stata sottoposta a una rapida decompressione che ha risucchiato alcuni oggetti fuori dalla cabina. Quel volo da ...ilmessaggero

Aereo Boeing 737 atterra in Oregon senza un pannello, Usa indagano: Ancora problemi per gli aerei Boeing. A un 737-800 di United Airlines, partito dalla California e arrivato a destinazione in Oregon, è stato scoperto un pannello mancante nelle ispezioni eseguite dopo ...tg24.sky

Cambio di destinazione d’uso: le regole all’interno di un condominio: Esigenze personali ed economiche, che fanno sì che il fenomeno di cambio di destinazione d'uso diventi sempre più diffuso. Ma quali sono i criteri da rispettare per poter effettuare questo tipo di ...ilgiornale