Usa 2024 | Mike Pence non sosterrà Trump | «Non è una sorpresa | ma rivendico quanto fatto come suo vice»

ZONA DAZN è disponibile al Canale 214 per tutti i clienti Sky e gli utenti Tivùsat abbonati a DAZN che aggiungono al loro abbonamento DAZN l’opzione che include la visione del Canale . Per la ... (digital-news)

Il 2024 sarà l'anno decisivo per le sorti della guerra in Ucraina e potrebbe palesarsi una strategia di uscita statunitense che congelerebbe il conflitto (ilgiornale)

Negli annali delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, erano quasi 70 anni che non succedeva che gli stessi candidati dei due maggiori partiti si affrontassero per due volte consecutive. Ed ... (ilfattoquotidiano)

Reggio Calabria: con Biesse la presentazione del libro della psicologa reggina “Narcisismo – Istruzione per l’uso”

“Narcisismo – Istruzione per l’uso”. E’ questo il titolo del libro della dottoressa Maria Pia Antonella Guarna presentato oggi pomeriggio nei locali del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria.strettoweb

Usa: genero di Trump vicino a chiudere accordi per grandi progetti immobiliari in Albania e Serbia: Jared Kushner, genero dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il quale ha lavorato anche come consigliere durante la ...agenzianova

Apple AirPods di seconda generazione a soli 107€: OFFERTONA di Amazon: Acquistate ora i fantastici Apple AirPods di seconda generazione a un ottimo prezzo sullo store online Amazon: lo sconto è del 28%!punto-informatico