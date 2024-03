Uomini e Donne | si fa largo l’ipotesi Beatriz tronista dopo la non scelta di Brando

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5 ha fatto ufficialmente il suo ingresso in trasmissione il nuovo tronista Daniele Paudice , che si è subito fatto notare per ... (isaechia)

Parlare di denatalità innervosisce. Se poi ne parli con un under 40, non importa se uomo o donna, il nervosismo è assicurato. Per carità: diventare padri e madri non è mica obbligatorio. Però ... (iodonna)