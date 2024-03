Uomini e Donne | Emanuela Malavisi su Cristina Tenuta | La solidarietà femminile è per donne intelligenti VIDEO

U&D, Emanuela la punge su Ig e Cristina replica: 'Sparli per non cadere nell'ombra'

La dama di Uomini e Donne ha invitato a ballare Mario Cusitore e questo ha fatto infuriare Ida Platano, Barbara De Santi e anche l'ex protagonista del Trono Over che ha scelto di punzecchiarla sui ...it.blastingnews

Uomini e Donne anticipazioni 18-22 marzo: Gemma non convince Gianni, Ida manda via Daniele: Le anticipazioni di Uomini e Donne dal 18 al 22 marzo rivelano che per Gemma arriverà il momento di portare avanti una nuova frequentazione. La dama resterà colpita da una new entry presente nel ...it.blastingnews

Violenza di genere: drammatiche testimonianze nel docufilm di Mainardi: Scopo: tenere alte l’attenzione e la sensibilizzazione su un fenomeno culturale, una piaga sociale da sconfiggere con un cambiamento culturale che coinvolga tutti, Uomini, Donne e nuove generazioni. È ...laprovinciacr