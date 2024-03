Università ostaggio degli estremisti | Mattarella si sveglia solo per Repubblica

Bavaglio a Molinari, il Colle condanna: E il timore è che, almeno nelle piazze e nelle università gli antisemiti prevalgano. È successo a ...con l'aggressione verbale contro la giovane che ha provato a ricordare le donne israeliane ostaggio ...

Argentina, la città di Messi in mano ai narcos: omicidi di gente comune per ottenere l'alleggerimento delle condizioni carcerarie: Sciopero dell'Università contro il presidente La città ostaggio dei narcos - Per il momento, però, il nuovo governo di ultra destra di Milei non sembra voler cedere al dialogo. Anzi il presidente ha ...