Unabomber | un giallo infinito La caccia si allarga grazie al Dna Nuovi prelievi su altri 15 sospettati

(Di sabato 16 marzo 2024) Trieste, 16 marzo 2024 – Francesca Girardi il 25 aprile 2003 ha nove anni. Sta giocando con il suo amichetto Marco attorno a un pilone del ponte sul Piave, a Fagaré, frazione di San Biagio di Callalta, nella Marca Trevigiana. C’è un evidenziatore, messo in bella mostra. I due bambini fanno a gara per prenderlo e aprirlo. Il pennarello esplode. Francesca perde un occhio e tre dita di una mano. Greta Momesso di anni ne ha sei. È il 13 marzo del 2005 quando, nel Duomo di Motta di Livenza, cerca di accendere una candela elettrica. Nel cero è nascosto un esplosivo. Greta dovrà subire un intervento chirurgico per la ricostruzione della mano sinistra dilaniata. Sono state Francesca e Greta (la vittima più giovane), insieme con il giornalista Marco Maisano, a depositare un’istanza per la riapertura delle indagini su, il bombarolo che fra il 1994 e il 2006 ha ...