(Di sabato 16 marzo 2024) Unaper gli. Dagli sportelli d’ascolto Caritas, dei sindacati e del no-profit all’accoglienza nei servizi sociali dei 4del Distretto Est Milano dei casi più critici. Idi Pioltello, Segrate, Vimodrone e Rodano, volontari e sigle uniscono le forze e tendono la mano agli ultimi. Con la firma dell’accordo nasce il Segretariato sociale diffuso, una rete di protezione che aiuterà i più fragili. Partita sulla quale la sola giunta di casa ha investito nell’ultimo bilancio appena approvato 8,8 milioni. Cifre che raccontano disagio e problemi e che ora saranno affrontati con un approccio nuovo, allargato, con l’aiuto di chi ha grande esperienza in vicende difficili. "Moltiplichiamo le risorse in campo – dice la sindaca Ivonne Cosciotti che ha messo tutti i partner ...

Una “task force“ per gli invisibili. Comuni e onlus rispondono uniti

Pioltello, Segrate, Vimodrone e Rodano si mettono in rete insieme a sindacati e associazioni . Il "Segretariato sociale diffuso" prenderà in carico le richieste di supporto delle persone in difficoltà

