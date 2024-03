Una rete di satelliti per spiare la Terra | il nuovo progetto di Musk per gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo 2024 – "Nessuno potrà sfuggirle”, la sua sarà una copertura persistente, pervasiva e rapida delle attività sulla. E’ la nuova frontiera deispia firmata SpaceX. Ilper una cifra complessiva di 1,8 miliardi di dollari prevede la costituzione di unacomposta da centinaia dispia per gli Usa. Il contratto è stato firmato nel 2021 dal colosso di Eloncon una delle agenzie di intelligence americana. L'indiscrezione della Reuters mostra i legami sempre più stretti tra il tycoon e il governo americano, ma anche i significativi investimenti del Pentagono in sistemi satellitari a bassa orbita terrestre per aiutare e sostenere le attività delle forze sul terreno. Se il programma a cui SpaceX sta lavorando avrà successo, il dipartimento ...