Una pioggia di soldi sulle scuole Si punta sul risparmio energetico

(Di sabato 16 marzo 2024)di euro per rifare il look a diversi istituti scolastici della provincia di Sondrio. "Non è mai accaduto prima d’ora che la Provincia di Sondrio potesse contare su risorse tanto consistenti da destinare all’edilizia scolastica". Così Tiziano Maffezzini, responsabile del servizio edifici e patrimonio di palazzo Muzio spiega nel dettaglio come saranno impiegati gli oltre 20 milioni e mezzo di euro derivanti dal Pnrr: "A fronte di quasi 18 milioni derivanti dal Pnrr, la Provincia contribuisce con oltre 2 milioni e mezzo, dai trasferimenti Aqst (Accordo quadro di sviluppo territoriale), arrivando così al budget complessivo di 20 milioni e mezzo di euro. Risorse che consentono davvero di fare la differenza, pianificando interventi significativi a vantaggio del nostro patrimonio edilizio scolastico che, come è noto, risale a prima degli anni ‘80, dunque ...