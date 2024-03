Una piccola parte di tutto | nel nuovo libro di Chiara Valerio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 16 marzo 2024) E se le fossi piaciuta veramente? Ma mo’ che è questa ossessione? C’è qualcosa che non capisco, e comunque non possiamo più saperlo, Lea, amore mio, Vittoria è morta. E se invece fosse piaciuta a me? Ti piaceva Vittoria? Non lo so. E non puoi più saperlo, Lea, amore mio, Vittoria è morta. Ma io devo saperlo Luigi, sono viva., “Chi dice e chi tace” (Sellerio, 276 pp.) Lea, avvocato, deve scoprire quello che non sa di Vittoria, della sua strana morte nella vasca da bagno ma sopratdella sua vita. La sua vita affascinante e sfuggente, malinconica e allegra, vita di provincia ma misteriosa, capace di avere il silenzio senza nemmeno chiederlo. E’ un giallo, quindi come Vittoria, che non c’è più e che raccontava solo poche cose esatte, non si può raccontare oltre, maha ...